மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் இரும்பு டன்னுக்கு ரூ 20 ஆயிரம் உயர்வுசிமெண்டு எலக்ட்ரிக்கல் பொருட்கள் விலையும் அதிகரிப்பு + "||" + In Puducherry, the price of iron has gone up by Rs 20 thousand per tonne. The prices of cement and electrical products have also gone up.

புதுச்சேரியில் இரும்பு டன்னுக்கு ரூ 20 ஆயிரம் உயர்வுசிமெண்டு எலக்ட்ரிக்கல் பொருட்கள் விலையும் அதிகரிப்பு