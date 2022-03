மாநில செய்திகள்

ராகுல் காந்தி தலைமையில் எதிர்கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்தால் 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் மோடியை வீழ்த்த முடியும்- கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + Opposition parties led by Rahul Gandhi can defeat Prime Minister Modi in the 2024 parliamentary elections - KS Alagiri

