மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி கடற்கரையில் உருவாகும் கன்வென்சன் சென்டர் தனியாரிடம் ஒப்படைப்புரங்கசாமி தகவல் + "||" + First Minister Rangasamy said he planned to hand over the convention center being built on the Puducherry beach to the private sector.

