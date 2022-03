மாநில செய்திகள்

புதுவை மத்திய சிறையில் ஒருங்கிணைந்த விவசாய பண்ணை தோட்டம் கைதிகளுக்கு ரூ 200 சம்பளம் + "||" + An agricultural farm garden with sheep and cows has been set up at the Central Jail. Prisoners working in this are paid a salary of Rs.200.

