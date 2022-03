மாநில செய்திகள்

உப்பளம் துறைமுகத்தில் இருந்து சுண்ணாம்பாறு வரைசுற்றுலா பயணிகளை கவர புதுச்சேரி கடலில் சொகுசு படகு சவாரி + "||" + A luxury boat has been launched in the Puducherry Sea from Uppalam Port to Limestone to attract tourists.

உப்பளம் துறைமுகத்தில் இருந்து சுண்ணாம்பாறு வரைசுற்றுலா பயணிகளை கவர புதுச்சேரி கடலில் சொகுசு படகு சவாரி