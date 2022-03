மாநில செய்திகள்

ஏப்ரல் 1 ந் தேதி முதல் அமலாகிறது:முக்கிய சாலைகளில் வாகனம் நிறுத்த கட்டணம்புதுச்சேரி நகராட்சி அதிரடி + "||" + The municipality has taken steps to charge tolls from April 1 for parking vehicles on major roads in the puducherry metropolitan area.

