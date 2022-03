மாநில செய்திகள்

தமிழக பட்ஜெட் : வானிலை ஆய்வு மையத்தை தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேம்படுத்த ரூ.10 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு + "||" + Regional Meteorological Centre Willbe Mordenised with Technology Says in TN Budget

