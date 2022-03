மாநில செய்திகள்

தமிழக பட்ஜெட்: தந்தை பெரியாரின் சிந்தனைகள் அடங்கிய தொகுப்பு 27 மொழிகளில் பதிப்பிட ரூ.5 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + 5 Crore Rupees Alloted to Promote Periyar Ideology by Publishing books in 27 Language

தமிழக பட்ஜெட்: தந்தை பெரியாரின் சிந்தனைகள் அடங்கிய தொகுப்பு 27 மொழிகளில் பதிப்பிட ரூ.5 கோடி ஒதுக்கீடு