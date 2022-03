மாநில செய்திகள்

சாத்தூர்: ஆண் குழந்தை விற்பனை செய்த வழக்கில் 6 பேர் மீது வழக்கு பதிவு..! + "||" + Police have registered a case against six persons involved in child trafficking near Sattur

சாத்தூர்: ஆண் குழந்தை விற்பனை செய்த வழக்கில் 6 பேர் மீது வழக்கு பதிவு..!