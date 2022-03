மாநில செய்திகள்

முருகன் கோவில்களில் பங்குனி உத்திர திருவிழாஅலகு குத்தியும் பறவை காவடி எடுத்தும் பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் + "||" + Devotees at the Murugan temples in Puduvai paid homage to the Panguni Uttara festival by stabbing the unit and taking bird caviar.

முருகன் கோவில்களில் பங்குனி உத்திர திருவிழாஅலகு குத்தியும் பறவை காவடி எடுத்தும் பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன்