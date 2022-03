மாநில செய்திகள்

பள்ளிகளில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தகல்வித்துறை அதிகாரிகளுடன் சபாநாயகர் ஆலோசனை + "||" + To improve basic facilities in schools The Speaker held consultations with the education authorities

