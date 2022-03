மாநில செய்திகள்

அண்ணாதிடலில் கால்பந்து டென்னிஸ் மைதானங்களுடன்ரூ 12 கோடியில் மினி ஸ்டேடியம் கட்டுமான பணிகள் மும்முரம் + "||" + Construction of a Rs 12 crore mini stadium with football and tennis courts at the Anna Stadium in Pondicherry is in full swing.

