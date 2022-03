மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் காவலர் பணிக்கான எழுத்து தேர்வு2 ஆயிரத்து 626 பேர் எழுதினர் + "||" + 2,626 people wrote the written test for the police job held at 5 centers in Puduvai.

