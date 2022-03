மாநில செய்திகள்

கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகை கடன் பெற்ற அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் 31-ந் தேதிக்குள் கடன் தள்ளுபடி + "||" + Jewels to be returned to loanees before March 31-Co operation Minister

கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகை கடன் பெற்ற அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் 31-ந் தேதிக்குள் கடன் தள்ளுபடி