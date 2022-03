மாநில செய்திகள்

குடும்ப தகராறில் கணவரை அரிவாளால் வெட்டி கொன்ற மனைவி கைது + "||" + Wife arrested for cutting husband with scythe in family dispute

குடும்ப தகராறில் கணவரை அரிவாளால் வெட்டி கொன்ற மனைவி கைது