மாநில செய்திகள்

புதைவட மின்கம்பி அமைக்கும் பணியை விரைவாக முடிக்க வேண்டும் + "||" + The work of laying the underground power line should be completed as soon as possible

புதைவட மின்கம்பி அமைக்கும் பணியை விரைவாக முடிக்க வேண்டும்