மாநில செய்திகள்

திண்டுக்கல்: நூற்பாலையில் ரூ.2 கோடிக்கு துணி வாங்கி மோசடி + "||" + Fraudulent purchase of cloth worth Rs 2 crore at a spinning mill in Dindigul

திண்டுக்கல்: நூற்பாலையில் ரூ.2 கோடிக்கு துணி வாங்கி மோசடி