மாநில செய்திகள்

அருங்காட்சியகங்கள், உணவுப்பூங்கா அமைத்து ஜவ்வாதுமலை சுற்றுலாதலம் மேம்படுத்தப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the Javvadu Malai tourist site be upgraded by setting up museums and a food park? Public expectation

அருங்காட்சியகங்கள், உணவுப்பூங்கா அமைத்து ஜவ்வாதுமலை சுற்றுலாதலம் மேம்படுத்தப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு