அரசு ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டால் சம்பளம் கிடையாதுநிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை சுற்றறிக்கை + "||" + The Administrative Reforms Department has issued a circular saying that puducherry government employees will not be paid if they go on strike.

