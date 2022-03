மாநில செய்திகள்

கள்ளநோட்டை புழக்கத்தில் விட்ட வழக்கு4 பேரை காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த முடிவு + "||" + Police have decided to arrest 4 people in connection with the case of circulating counterfeit notes.

