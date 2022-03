மாநில செய்திகள்

கோவை: அரசு பள்ளிக்கு தனது சேமிப்பு பணத்தில் காய்கறி வாங்கி கொடுத்த பள்ளி மாணவன் + "||" + A schoolboy who bought vegetables with his savings for a government school in Coimbatore

கோவை: அரசு பள்ளிக்கு தனது சேமிப்பு பணத்தில் காய்கறி வாங்கி கொடுத்த பள்ளி மாணவன்