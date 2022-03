மாநில செய்திகள்

சமூகவலைதளம் மூலம் நட்பாகி காதல்9 ம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் போக்சோவில் வாலிபர் கைது + "||" + In Karaikal, a youth was arrested in Pokcho for raping a 9th class student after falling in love with him through a social networking site.

