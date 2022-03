மாநில செய்திகள்

நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு: 30 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெல் பயிர்கள் அகற்றம் - அதிகாரிகள் அதிரடி...! + "||" + Aquatic occupation: Removal of paddy crops cultivated in 30 acres - Authorities take action

நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு: 30 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெல் பயிர்கள் அகற்றம் - அதிகாரிகள் அதிரடி...!