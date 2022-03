கடலோர பகுதிகளில் மது அருந்தினால் கடும் நடவடிக்கைசீனியர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு தீபிகா எச்சரிக்கை

மாநில செய்திகள்

கடலோர பகுதிகளில் மது அருந்தினால் கடும் நடவடிக்கைசீனியர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு தீபிகா எச்சரிக்கை + "||" + Senior Superintendent of Police Deepika has warned that stern action will be taken against those who drink alcohol in coastal areas.

