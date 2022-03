மாநில செய்திகள்

2 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் சென்னை விமான நிலையத்தில் பன்னாட்டு விமான சேவை தொடக்கம் + "||" + Launch of International Airport at Chennai Airport after 2 years

2 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் சென்னை விமான நிலையத்தில் பன்னாட்டு விமான சேவை தொடக்கம்