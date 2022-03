மாநில செய்திகள்

வடிகால் அமைக்கும் பணி: வேளச்சேரியில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு + "||" + Drainage work: Inspection by First Minister MK Stalin in Velachery

வடிகால் அமைக்கும் பணி: வேளச்சேரியில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு