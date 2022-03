மாநில செய்திகள்

புதுவையில் 12 இடங்களில் தொழிற்சங்கங்கள் மறியல்4 தி மு க எம் எல் ஏ க்கள் உள்பட 1 300 பேர் கைது + "||" + On behalf of the trade unions, DMK workers staged a sit-in at 12 places in Puthuvai. More than 1,300 people were arrested, including 4 MLAs.

புதுவையில் 12 இடங்களில் தொழிற்சங்கங்கள் மறியல்4 தி மு க எம் எல் ஏ க்கள் உள்பட 1 300 பேர் கைது