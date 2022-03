மாநில செய்திகள்

நன்னடத்தை அடிப்படையில்ஆயுள் தண்டனை கைதிகள்10 ஆண்டுகளில் விடுதலைசிறைத்துறை விதிகளில் திருத்தம் + "||" + Prison rules have been amended to allow lifers in Puduvai jail to be released within 10 years on probation.

