காதலிக்க மறுத்த மாணவி மானபங்கம்2 என்ஜினீயர்களுக்கு தலா ஓராண்டு சிறைபுதுவை கோர்ட்டு தீர்ப்பு

மாநில செய்திகள்

காதலிக்க மறுத்த மாணவி மானபங்கம்2 என்ஜினீயர்களுக்கு தலா ஓராண்டு சிறைபுதுவை கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + A puducherry court has sentenced two engineers to one year in prison each for defaming a student who refused to fall in love.

