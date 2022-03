நிலம் விற்பதாக கூறி பெண்களிடம் ரூ 32 லட்சம் மோசடிகொலை மிரட்டல் விடுத்தவர் மீது வழக்கு

மாநில செய்திகள்

நிலம் விற்பதாக கூறி பெண்களிடம் ரூ 32 லட்சம் மோசடிகொலை மிரட்டல் விடுத்தவர் மீது வழக்கு + "||" + Police have registered a case against a man who allegedly swindled Rs 32 lakh from women for selling land.

நிலம் விற்பதாக கூறி பெண்களிடம் ரூ 32 லட்சம் மோசடிகொலை மிரட்டல் விடுத்தவர் மீது வழக்கு