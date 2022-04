மாநில செய்திகள்

குறுக்கு வழியில் வந்தவர்கள் என்னை ராஜினாமா செய்ய சொல்கிறார்கள் + "||" + Those who came at the crossroads are telling me to resign

குறுக்கு வழியில் வந்தவர்கள் என்னை ராஜினாமா செய்ய சொல்கிறார்கள்