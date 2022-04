மாநில செய்திகள்

‘‘வன்னியர்களுக்கு உரிய உள் இடஒதுக்கீட்டை பெற்றுக்கொடுக்காமல் ஓயமாட்டேன்’’ ராமதாஸ் அறிக்கை + "||" + "I will not rest without getting the proper internal reservation for the Vanni" Ramadas statement

‘‘வன்னியர்களுக்கு உரிய உள் இடஒதுக்கீட்டை பெற்றுக்கொடுக்காமல் ஓயமாட்டேன்’’ ராமதாஸ் அறிக்கை