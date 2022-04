மாநில செய்திகள்

செஸ் ஒலிம்பியாட்: சென்னை வந்த ரஷ்ய குழுவினர் இரண்டாவது நாளாக ஆய்வு! + "||" + Russian team arrives in Chennai for second day of Chess Olympiad

செஸ் ஒலிம்பியாட்: சென்னை வந்த ரஷ்ய குழுவினர் இரண்டாவது நாளாக ஆய்வு!