மாநில செய்திகள்

தேர்வுகள் குறித்த விவாத நிகழ்ச்சிமாணவர்களுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடல்முதல் அமைச்சர் ரங்கசாமி பங்கேற்பு + "||" + First Minister Rangasamy participated in an event in which Prime Minister Modi discussed the exams with new students.

தேர்வுகள் குறித்த விவாத நிகழ்ச்சிமாணவர்களுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடல்முதல் அமைச்சர் ரங்கசாமி பங்கேற்பு