கள்ளநோட்டு புழக்கத்தில் விட்ட வழக்குஊட்டி அச்சக உரிமையாளர் கைது + "||" + Police have arrested a printing press owner from Ooty in connection with the circulation of 500 rupees counterfeit notes in Pondicherry.

