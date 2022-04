மாநில செய்திகள்

விழுப்புரத்தில் நவீன அருங்காட்சியகம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்- அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு + "||" + Steps will be taken to set up a modern museum at Villupuram - Minister thangam tennarasu

விழுப்புரத்தில் நவீன அருங்காட்சியகம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்- அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு