மாநில செய்திகள்

காதலிக்க மறுத்த இளம்பெண்ணுக்கு கத்திக்குத்து; வாலிபருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Screaming at a teenager who refuses to fall in love; Life imprisonment for a teenager

காதலிக்க மறுத்த இளம்பெண்ணுக்கு கத்திக்குத்து; வாலிபருக்கு ஆயுள் தண்டனை