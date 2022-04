மாநில செய்திகள்

சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக 400 மில்லியன் லிட்டர் அளவு கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் + "||" + 400 million liters of seawater drinking water project for the drinking water needs of Chennai

சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக 400 மில்லியன் லிட்டர் அளவு கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம்