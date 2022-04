மாநில செய்திகள்

வங்கியில் இருந்து பேசுவதாக கூறி ரூ.2¼ லட்சம் மோசடி - மர்ம நபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு..! + "||" + Rs 2 lakh fraud by claiming to be speaking from a bank

வங்கியில் இருந்து பேசுவதாக கூறி ரூ.2¼ லட்சம் மோசடி - மர்ம நபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு..!