மாநில செய்திகள்

உக்ரைன் போரால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் கல்வி தொடர அனைத்து உதவிகளையும் அரசு செய்யும் + "||" + The government will provide all assistance to continue the education of students affected by the war in Ukraine

உக்ரைன் போரால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் கல்வி தொடர அனைத்து உதவிகளையும் அரசு செய்யும்