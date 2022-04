மாநில செய்திகள்

புதுவை சட்டசபை செயலகத்துக்கு நிதி அதிகாரம்சபாநாயகர் செல்வம் தகவல் + "||" + Speaker Selvam said the puducherry Assembly Secretariat has been given financial powers.

புதுவை சட்டசபை செயலகத்துக்கு நிதி அதிகாரம்சபாநாயகர் செல்வம் தகவல்