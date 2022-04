மாநில செய்திகள்

தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் கிடைத்த செல்போனுக்கு பலரும் அடிமையாகி கிடக்கிறார்கள்கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேதனை + "||" + Governor Tamizhai Saundarajan said that many people are addicted to cell phones obtained through technology.

