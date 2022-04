மாநில செய்திகள்

மொத்த விற்பனைக்கு தடை விதித்ததால் எதிர்ப்புபெரிய மார்க்கெட்டில் மீன் வியாபாரிகள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் + "||" + Fishmongers staged a sit-in protest as Puduvai banned the sale of wholesale fish in the big market.

மொத்த விற்பனைக்கு தடை விதித்ததால் எதிர்ப்புபெரிய மார்க்கெட்டில் மீன் வியாபாரிகள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்