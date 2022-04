மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளில் 10-ம் வகுப்பு படித்துவிட்டு பாலிடெக்னிக் செல்லும் மாணவிகளுக்கும் ரூ.1,000 உதவித்தொகை + "||" + Rs.1,000 / - for students going to Polytechnic after 10th standard in government schools

