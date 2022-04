மாநில செய்திகள்

கிருமாம்பாக்கம் பகுதியில் திடீர் மழைசாலையில் தண்ணீர் தேங்கியதால் மக்கள் அவதி + "||" + Sudden rain in the morning in Krumambakkam area. People suffered due to water stagnation in the roads.

