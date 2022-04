மாநில செய்திகள்

கேம் விளையாட செல்போன் தராததால் 6-ம் வகுப்பு மாணவன் தற்கொலை + "||" + 6th grade student commits suicide for not giving cell phone to play game

கேம் விளையாட செல்போன் தராததால் 6-ம் வகுப்பு மாணவன் தற்கொலை