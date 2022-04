மாநில செய்திகள்

திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் தங்க ரதத்தில் எழுந்தருளிய சுவாமி-அம்பாள்...! + "||" + Swami-Ambal awoke in a golden chariot at the Arunachaleswarar Temple in Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் தங்க ரதத்தில் எழுந்தருளிய சுவாமி-அம்பாள்...!