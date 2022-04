மாநில செய்திகள்

கும்பத்தில் இருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்த குருபகவான்...! + "||" + Kurupagavan who shifted from Aquarius to Pisces

கும்பத்தில் இருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்த குருபகவான்...!