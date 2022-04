மாநில செய்திகள்

குளியல் அறையில் உள்ள இரும்பு பைப்பில் ஈரத்துணியை காயப்போட்ட இளைஞர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்பு...! + "||" + The young man who injured the wet cloth in the iron pipe in the bathroom was electrocuted and died

