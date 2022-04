மாநில செய்திகள்

வரும் காலத்தில் நீதித்துறையில் பெண் வக்கீல்கள் தேவை அதிகரிக்கும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி + "||" + Demand for female lawyers in judiciary to increase in future: Supreme Court Judge MM Sundaresh

